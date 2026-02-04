A pochi mesi dal suo ottantesimo compleanno, Cher sorprende tutti con un look totalmente nuovo. La cantante e icona di stile si presenta con capelli biondi, un cambio di immagine che ha fatto discutere sui social. La sua bellezza giovane e fresca lascia senza parole, dimostrando ancora una volta che l’età è solo un numero.

I l 20 maggio, Cher spegnerà 80 candeline, ma il suo viso e il suo fisico non tradiscono affatto l’età. Sarà la genetica, sarà uno stile di vita indubbiamente attento, fatto sta che la 79enne Cher ha abbagliato tutti la notte dei Grammy Awards, quando è salita sul palco con un nuovo hairlook, lunghi e folti capelli biondi, silhouette tonica e un viso ultra liftato. La scelta di un nuovo e inedito biondo, da un’icona del nero corvino è simbolica: rappresenta una nuova luce che rinfresca i tratti del viso. Ne parliamo con l’esperta. Pamela Anderson, il ritorno al biondo platino: ai Golden Globe 2026 vince il fascino del raccolto X Cher, il nuovo biondo effetto anti age. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'icona del nero corvino passa ad un inedito biondo. Cher, che a maggio festeggia 80 anni, abbaglia con la sua bellezza "ageless". E il colore di capelli... aiuta

L'analisi del biondo, dall'ossigenato alle meches, rivela un colore di capelli che va oltre l'aspetto estetico.

Dai capelli al trucco, la BB di Brigitte Bardot rappresenta un'icona di bellezza senza tempo.

Sin dagli anni '60 Cher è famosa non solo per le sue doti artistiche, ma anche per le sue indubbie qualità di show-woman. Cantante, attrice, icona gay, camaleontica e intramontabile, Cher continua a cavalcare l'onda del successo dall'età di 16 anni