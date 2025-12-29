Dai capelli al trucco ecco perché BB è stata un' icona di bellezza Per la sua generazione ma non solo
Dai capelli al trucco, la BB di Brigitte Bardot rappresenta un'icona di bellezza senza tempo. La sua immagine, tra sensualità e naturalezza, ha influenzato generazioni. Sebbene lei stessa ammettesse di non riconoscersi nelle foto di gioventù, quella vivace e malinconica raffigurazione ha contribuito a definire un’immagine di charme e spontaneità che ancora oggi affascina.
Diceva di non riconoscersi nelle foto di quando era ragazza, eppure è a quell’immagine sbarazzina, a tratti malinconica e incredibilmente sexy che Brigitte Bardot ha legato parte della sua fortuna. L’attrice, morta a 91 anni il 28 dicembre, rimarrà indelebile non solo per i film, per la scelta di ritirarsi presto dalle scene (a soli 38 anni), e per la causa animalista, di cui è stata pioniera, ma anche per le scelte beauty, che l’hanno resa una vera e propria icona di Francia. Brigitte Bardot: la frangia a tendina che ha segnato un’epoca. Merito del broncio perenne e di una fotogenia naturale che la trasformò in un idolo ancor prima di diventare maggiorenne. 🔗 Leggi su Amica.it
