Dai capelli al trucco, la BB di Brigitte Bardot rappresenta un'icona di bellezza senza tempo. La sua immagine, tra sensualità e naturalezza, ha influenzato generazioni. Sebbene lei stessa ammettesse di non riconoscersi nelle foto di gioventù, quella vivace e malinconica raffigurazione ha contribuito a definire un’immagine di charme e spontaneità che ancora oggi affascina.

Diceva di non riconoscersi nelle foto di quando era ragazza, eppure è a quell’immagine sbarazzina, a tratti malinconica e incredibilmente sexy che Brigitte Bardot ha legato parte della sua fortuna. L’attrice, morta a 91 anni il 28 dicembre, rimarrà indelebile non solo per i film, per la scelta di ritirarsi presto dalle scene (a soli 38 anni), e per la causa animalista, di cui è stata pioniera, ma anche per le scelte beauty, che l’hanno resa una vera e propria icona di Francia. Brigitte Bardot: la frangia a tendina che ha segnato un’epoca. Merito del broncio perenne e di una fotogenia naturale che la trasformò in un idolo ancor prima di diventare maggiorenne. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dai capelli al trucco, ecco perché BB è stata un'icona di bellezza. Per la sua generazione, ma non solo

