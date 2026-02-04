Il progetto sul riciclo di pannoloni a Porcari rischia di saltare. Liano Picchi, del coordinamento dei comitati ambientali della Piana, non ha usato mezzi termini.

"Il progetto sul riciclo di pannoloni è inattuabile". Lo afferma Liano Picchi, coordinamento comitati ambientali della Piana il quale in una nota prosegue: "Se da oltre tre mesi le ditte appaltatrici avevano comunicato che "il progetto era tecnicamente non attuabile, perché il sindaco Del Chiaro lo ha taciuto alla cittadinanza e all’intero consiglio comunale? Queste sono le prime domande che ci vengono alla mente dopo aver letto le pesantissime dichiarazioni del sindaco di Porcari e si comincia a capire perché Retiambiente per diverso tempo non ha consegnato la documentazione richiesta e abbia dovuto farlo solo a seguito di una legale diffida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liano Picchi: "Salanetti è inattuabile"

Il dibattito sui rifiuti a Porcari si infiamma.

