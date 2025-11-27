Choi Young-seok nuovo Cto e vice presidente di LG Display

LG Display Co. ha nominato Choi Young-seok nuovo Chief Technology Officer. La promozione del manager includerà anche il ruolo di vice presidente della società, leader nella produzione di pannelli LCD e OLED. Choi Young-seok passa da responsabile del Centro tecnologico di produzione a CTO, portando con sé una vasta esperienza nel settore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Choi Young-seok nuovo Cto e vice presidente di LG Display

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il 7 novembre è uscito il primo mini album solista di Choi Yeonjun dei TXT dal titolo No Label part 1 in cui c’è questa canzone LET ME TELL YOU che è stata cantata insieme a Daniela delle Katseye con una coreografia veramente coinvolgente #yeonjun https: - facebook.com Vai su Facebook

Key Young Choi è nuovo presidente e Ceo di Kia Italia - Laureato in Corea con un Mba e da 22 anni presente in Kia, Choi ha occupato diversi ruoli in Corea, Uae, Egitto, Russia e Svezia. Si legge su ansa.it

Kia Italia: Key Young Choi è il nuovo presidente e CEO - Il 50enne, sposato e con una figlia, si è laureato in Corea con un MBA e da 22 anni è presente all’interno ... motorionline.com scrive

Key Young Choi nuovo presidente di Kia Italia - Cinquant'anni, sposato, con una figlia, Choi si è laureato in Corea con un MBA e da 22 anni è presente in Kia, avendo ... Segnala motori.tiscali.it