Choi Young-seok nuovo Cto e vice presidente di LG Display

Lettera43.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LG Display Co. ha nominato Choi Young-seok nuovo Chief Technology Officer. La promozione del manager includerà anche il ruolo di vice presidente della società, leader nella produzione di pannelli LCD e OLED. Choi Young-seok passa da responsabile del Centro tecnologico di produzione a CTO, portando con sé una vasta esperienza nel settore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

