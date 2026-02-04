L’evoluzione di un’industria storica | il rilancio di Scarlino e la rinascita della chimica maremmana

Alle 17.32 del 28 dicembre 2025, a Scarlino, si conclude un capitolo importante per l’industria chimica italiana. Nuova Solmine, guidata da Luigi Mansi, ha completato la fusione con l’ex stabilimento TioxideVenator. La storica fabbrica della Maremma, chiusa da anni, torna a respirare grazie a questa operazione. Ora si lavora per rilanciare un settore che ha radici profonde nella zona.

Il 28 dicembre 2025, alle 17.32, in un ufficio di Scarlino, in provincia di Grosseto, si è chiusa una delle operazioni industriali più significative degli ultimi anni in Italia: la fusione tra Nuova Solmine, azienda di proprietà di Luigi Mansi, e l’ex stabilimento TioxideVenator, che da decenni occupava un posto centrale nella storia della chimica italiana. Non si trattava di un semplice accordo commerciale, ma di una scelta strategica che ha riunito due pilastri di un’industria che, per decenni, ha dato forma al volto industriale della Maremma. Il risultato è Sol-Tiox, una nuova società che non solo riprende in carico 180 posti di lavoro, ma riporta in vita un’intera filiera produttiva che sembrava destinata all’oblio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

