letizia di spagna il magnifico abito in velluto blu per il ricevimento a palazzo

Letizia di Spagna ha scelto un elegante abito in velluto blu per il ricevimento a Palazzo, segnando il ritorno alla routine ufficiale dopo una settimana complessa. L’outfit, sobrio e raffinato, si inserisce nella tradizione di stile della sovrana, confermando il suo ruolo nel panorama pubblico. Un’occasione per osservare l’attenzione ai dettagli e l’equilibrio tra eleganza e semplicità che caratterizzano la figura di Letizia.

Dopo una settimana segnata da eventi drammatici, la normalità è tornata nell’agenda ufficiale di Letizia di Spagna e suo marito Felipe. I recenti impegni istituzionali sono stati inevitabilmente condizionati prima dalla scomparsa della Principessa Irene di Grecia, zia del monarca spagnolo, poi dal tragico incidente ferroviario di Adamuz. Due momenti che hanno imposto un clima di raccoglimento e discrezione, anche in termini di look. Archiviata la fase più delicata, i sovrani hanno ripreso le attività pubbliche inaugurando la 46ª edizione del FITUR, la Fiera internazionale del turismo, per poi prendere parte a uno degli appuntamenti più solenni del calendario reale: il ricevimento del Corpo Diplomatico accreditato in Spagna, ospitato al Palazzo Reale di Madrid. 🔗 Leggi su Dilei.it

