Lercara esamina misure fiscali per ridurre il carico sulle famiglie con debiti verso l’ente locale

Il Comune di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, ha deciso di mettere in campo misure per alleggerire le tasse alle famiglie con debiti accumulati negli anni. L’amministrazione comunale ha annunciato che avvierà un percorso per ridurre il peso fiscale e aiutare chi si trova in difficoltà. L’obiettivo è facilitare il pagamento dei debiti e migliorare la situazione economica di molte famiglie del paese.

Il Comune di Lercara Friddi, piccolo centro di circa 4.500 abitanti in provincia di Palermo, ha annunciato l'avvio di un percorso strutturato per ridurre il carico fiscale su migliaia di famiglie con debiti pregressi verso l'ente locale. La decisione, presa in via ufficiale mercoledì 4 febbraio 2026, segna un passo significativo in una direzione che molte amministrazioni siciliane stanno percorrendo: quella di coniugare il recupero delle entrate pubbliche con una politica sociale più inclusiva.

