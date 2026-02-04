Lercara allo studio agevolazioni per chi ha debiti col Comune

Nei prossimi giorni il Comune di Lercara Friddi studierà un piano per aiutare i cittadini in difficoltà con i debiti comunali. L’amministrazione ha deciso di aderire alla nuova norma che permette di regolarizzare le pendenze pregresse con condizioni più vantaggiose. L’obiettivo è alleggerire il carico di chi ha accumulato debiti nel tempo e facilitare il pagamento. La decisione arriva dopo una serie di incontri tra i funzionari comunali e gli esperti del settore.

