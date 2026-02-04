Lercara allo studio agevolazioni per chi ha debiti col Comune
Nei prossimi giorni il Comune di Lercara Friddi studierà un piano per aiutare i cittadini in difficoltà con i debiti comunali. L’amministrazione ha deciso di aderire alla nuova norma che permette di regolarizzare le pendenze pregresse con condizioni più vantaggiose. L’obiettivo è alleggerire il carico di chi ha accumulato debiti nel tempo e facilitare il pagamento. La decisione arriva dopo una serie di incontri tra i funzionari comunali e gli esperti del settore.
Il Comune di Lercara Friddi aderirà alla nuova misura di definizione agevolata delle entrate locali prevista dalla normativa nazionale, uno strumento che consentirà ai cittadini di regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse con condizioni più favorevoli. Una scelta che va nella.🔗 Leggi su Palermotoday.it
