A che età si è troppo vecchi per correre?

Non esiste un'età precisa in cui si è troppo vecchi per correre. L'esempio di Bob Hayes, che a 88 anni partecipava a competizioni di lunga distanza, dimostra come la corsa possa essere compatibile con ogni fase della vita. Con un allenamento adeguato e attenzione alle proprie condizioni, è possibile mantenere questa attività anche in età avanzata, promuovendo salute e benessere.

La corsa era la sua passione. All'età di 88 anni, l'americano Bob Hayes correva senza problemi una gara di 50 km, e si allenava per partecipare a più di quaranta gare all'anno. Aveva iniziato a 61 anni, e ha continuato a praticare questa attività per trent'anni. Scomparso nel 2018, a 91 anni, Hayes resta un simbolo di resistenza al passare del tempo. Il suo caso, senza dubbio un po' eccezionale, dimostra che non esiste un limite di età per correre. Tuttavia, la corsa ha una cattiva reputazione. Dopo i 40 anni, iniziamo a preoccuparci di potenziali pericoli e dell'impatto negativo sul corpo. Diversi studi, condotti da vari medici, hanno approfondito l'argomento per capire se sia meglio smettere di correre a partire da una certa età. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

