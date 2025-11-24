Amazon Leo Ultra la nuova antenna satellitare sfida Starlink

Repubblica.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto satellitare di Amazon entra nel vivo con un'antenna a scansione elettronica che promette velocità gigabit fino a 1 Gbps in download. La connessione, per ora, è riservata alle aziende. 🔗 Leggi su Repubblica.it

amazon leo ultra la nuova antenna satellitare sfida starlink

© Repubblica.it - Amazon Leo Ultra, la nuova antenna satellitare sfida Starlink

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

amazon leo ultra nuovaAmazon Leo: ecco la nuova costellazione satellitare di Bezos che sfida Starlink di Musk - Amazon abbandona il nome in codice "Kuiper" e presenta Leo, la nuova costellazione satellitare in orbita bassa: oltre 150 satelliti già attivi, più di 3. Si legge su firstonline.info

amazon leo ultra nuovaProject Kuiper diventa Amazon Leo: l'alternativa di Stalink cambia nome - Il colosso di Seattle archivia il nome provvisorio utilizzato per sette anni e presenta l'identità commerciale della sua costellazione satellitare: Amazon Leo fa riferimento all'orbita terrestre bassa ... Lo riporta hwupgrade.it

amazon leo ultra nuovaProject Kuiper cambia nome in Amazon Leo, le novità in arrivo - Project Kuiper cambia nome in Amazon Leo con il colosso della tecnologia che continua a lavorare alla sua costellazione di satelliti per Internet in banda larga ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Leo Ultra Nuova