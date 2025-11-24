Amazon Leo Ultra la nuova antenna satellitare sfida Starlink
Il progetto satellitare di Amazon entra nel vivo con un'antenna a scansione elettronica che promette velocità gigabit fino a 1 Gbps in download. La connessione, per ora, è riservata alle aziende. 🔗 Leggi su Repubblica.it
