Tutte le email di Jeffrey Epstein in una finta casella di posta i messaggi con i suoi amici su Jmail | cosa c’è e come funziona
Si chiama « Jmail » e riproduce in tutto e per tutto l’esperienza del più noto servizio di posta elettronica di Google. Al suo interno non ci sono email ordinarie, ma migliaia di messaggi tratti dagli «Epstein files», insieme a fascicoli, deposizioni e verbali legati al caso di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto in carcere. La pubblicazione di questi documenti è stata approvata con un voto unanime, aprendo al pubblico materiale che potrebbe gettare nuova luce sul coinvolgimento di politici, uomini di finanza e accademici come il linguista Noam Chomsky. 🔗 Leggi su Open.online
