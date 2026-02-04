Lefevere e il retroscena su Ayuso | Un' ipotesi quando sono nati i problemi con Evenepoel

Da sport.quotidiano.net 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lefevere rivela un retroscena sui problemi tra Evenepoel e Ayuso, risalenti ai tempi in cui erano nati i primi contrasti. Il dirigente belga, ora in pensione, ricorda come un’ipotesi abbia iniziato a girare quando sono iniziati i guai tra il campione belga e il giovane spagnolo. Lefevere spiega che, a suo avviso, quella tensione potrebbe aver avuto radici ben prima di esplodere pubblicamente, e lo fa mentre si riprende da alcuni problemi di salute che lo avevano preoccupato.

Roma, 4 febbraio 2026 - La lunga parentesi da dirigente della Soudal Quick-Step è finita da tempo e nel frattempo, nella nuova 'vita' da pensionato, non sono mancati dei gravi problemi di salute: oggi fortunatamente Patrick Lefevere sta meglio e l'occasione per dimostrare lo smalto e il piglio dei giorni d'oro arriva da un aneddoto di ciclomercato che riguarda il proprio pupillo Remco Evenepoel e Juan Ayuso. Un 'what if' destinato a rimanere tale.   Il retroscena di Lefevere su Evenepoel e Ayuso.   Già nel recente passato l'ex dirigente belga non aveva nascosto il disappunto per la decisione di Evenepoel di chiudere la lunga epopea nella Soudal Quick-Step (cominciata nel 2019 con il passaggio al professionismo) per passare alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lefevere e il retroscena su ayuso un ipotesi quando sono nati i problemi con evenepoel

© Sport.quotidiano.net - Lefevere e il retroscena su Ayuso: "Un'ipotesi quando sono nati i problemi con Evenepoel"

Approfondimenti su Lefevere Ayuso

Quando sono nati e come funzionano i centri antiviolenza in Italia

Evenepoel, il retroscena di mercato: "Nel 2023 fui a un passo dalla Ineos Grenadiers"

Nel 2023, Remco Evenepoel fu vicino a trasferirsi alla Ineos Grenadiers, un'opzione che alla fine non si concretizzò.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.