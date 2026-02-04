Le Olimpiadi di Milano-Cortina iniziano con il curling | storia di uno sport che costringe per una volta a rallentare

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ufficialmente partite. La prima disciplina a scendere in pista è il curling, uno sport che richiede calma e precisione. La cerimonia di apertura ancora non si vede, ma le competizioni hanno già preso il via. Oggi, il primo giorno di giochi, segna l'inizio di un mese di sfide e attese.

Non ci sono ancora bracieri accesi e nemmeno cerimonie d’apertura con giochi di luce e fuochi d’artificio, ma le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 cominciano già oggi, mercoledì 4 febbraio. E lo fanno nel modo più silenzioso possibile: con il rumore secco di una pietra che scivola sul ghiaccio. Sarà il curling, infatti, il primo sport a inaugurare i Giochi Invernali. Niente salti, niente velocità, niente cronometri impazziti. Solo una pietra, delle scope e tanta pazienza. La primissima gara delle Olimpiadi di Milano-Cortina comincerà alle 19:05, con le sfide di doppio misto Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca, Estonia-Svizzera che si giocheranno al Cortina Curling Olympic Stadium.🔗 Leggi su Open.online

Le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026 partiranno il 4 febbraio, due giorni prima dell’inaugurazione ufficiale a San Siro.

Da Brembate, Liski si prepara a diventare protagonista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l’installazione di pali e pettorali per lo sci alpino.

