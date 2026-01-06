Da Brembate, Liski si prepara a diventare protagonista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l’installazione di pali e pettorali per lo sci alpino. Giovedì inizieranno gli allestimenti, segnando l’inizio delle operazioni che porteranno all’evento olimpico. Per gli appassionati, il colore verde fluo identifica immediatamente i segnali di questa importante fase preparatoria.

Brembate. Per gli appassionati del Circo Bianco il colore verde fluo alla base dei paletti che delimitano le porte dello sci alpino significa solamente una cosa: Liski. Un collegamento che durante le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che scatteranno il 6 febbraio, saranno chiamati a fare spesso dato che l’azienda di Brembate fornirà tutte le attrezzature per l’allestimento e le protezioni delle piste teatro della competizione a cinque cerchi. Un sodalizio che si rinnova quello coi giochi invernali, nato con la fornitura ufficiale per Torino 2006 e proseguito ininterrottamente fino ad oggi passando per le edizioni di Vancouver (2010), Sochi (2014), Pyeongchang (2018) e Beijing (2022), passando, a proposito di Cortina, anche dai Mondiali di Sci Alpino del 2021. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Pali da slalom e 58 chilometri di reti: Liski in campo per Milano Cortina

Leggi anche: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, iniziano i lavori in Piazza Brà

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Liski, da Brembate pali e pettorali per le Olimpiadi di Milano-Cortina: giovedì iniziano gli allestimenti.

Da Brembate fino alle Olimpiadi La Liski porta reti e paletti a Sochi - Non sono ancora cominciati i Giochi olimpici invernali di Sochi, in Russia, in programma dal 7 al 23 febbraio, e la Liski di Brembate, specializzata nella fornitura di attrezzature sportive, deve già ... ecodibergamo.it

Sulle piste di sci dei Campionati del mondo di Cortina i pali della bergamasca Liski - in pista per Cortina 2021: i campionati del Mondo 2021 parlano già bergamasco. bergamonews.it