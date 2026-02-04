Le fabbriche e il futuro la forza lavoro invecchia | età media sopra i 42 anni

Le fabbriche italiane sono sempre più fatte da lavoratori over 42 anni. Questa è la realtà che emerge dai dati e dalle testimonianze sul campo. Massimo Braccini, ex segretario Fiom Toscana, dice chiaramente che le fabbriche riflettono la situazione del Paese, con una forza lavoro che invecchia e fatica a trovare giovani pronti a sostituirli. La questione, già nota, si fa più urgente con il passare degli anni.

Pontedera, 4 febbraio 2026 – “Le nostre fabbriche sono lo specchio del Paese», sottolinea Massimo Braccini, ex segretario Fiom Toscana e ora al sindacato per Livorno e Grosseto. E cosa ci dicono? Che l’Italia che lavora – in tutto lo Stivale come nella nostra provincia – sta invecchiando rapidamente. Nel 2024, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato a livello nazionale ha sfiorato la soglia dei 42 anni, segnando un aumento di ben quattro anni rispetto al 2008. Un dato al quale si allinea, quasi perfettamente la provincia di Pisa che ha nella metalmeccanica di Pontedera e nella lavorazione di pelle e cuoio i motori principali: 126. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La forza lavoro in Italia invecchia.

