La forza lavoro in Italia invecchia. Secondo uno studio della Cgia di Mestre, nel territorio bergamasco un terzo dei dipendenti del settore privato ha più di 50 anni. L’età media supera i 41 anni e il problema si fa sentire in molte aziende, che faticano a trovare giovani da assumere. La situazione richiede interventi concreti, perché senza una svolta il gap tra nuove generazioni e lavoratori più anziani rischia di allargarsi ulteriormente.

L’ANALISI. Lo studio Cgia di Mestre sul territorio bergamasco: nel settore privato un terzo dei dipendenti ha più di 50 anni. Nel 2024, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia ha sfiorato i 42 anni, con un incremento di quattro anni rispetto al 2008, quando si attestava poco sotto i 38. Oggi un dipendente su tre ha superato la soglia dei 50 anni. A rilevarlo è uno studio della Cgia di Mestre su dati Inps, che sottolinea anche come negli ultimi 16 anni l’aumento dell’età media di operai e impiegati sia stato marcato e continuo: «Solo dal 2020 - si legge - il dato ha mostrato una sostanziale stabilizzazione, senza tuttavia invertire la tendenza di fondo verso un progressivo invecchiamento della forza lavoro». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La forza lavoro invecchia, l’età media supera i 41 anni

Approfondimenti su Forza Lavoro

In Italia, la popolazione lavorativa sta invecchiando, con un’età media di circa 43 anni, posizione che ci colloca al quattordicesimo posto nel paese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Poland Is Building Europe's Next Economic Superpower

Ultime notizie su Forza Lavoro

Argomenti discussi: L’invecchiamento della forza lavoro italiana; Lavoro, anche la Tuscia invecchia: un dipendente su 3 ha più di 50 anni; Lavoro, l’Italia degli over 50: età media a 42 anni. L’allarme CGIA PMI senza ricambio; Italia che invecchia, la svolta INPS: più lavoro a giovani e senior attivi.

La forza lavoro invecchia, l’età media supera i 41 anniLo studio Cgia di Mestre sul territorio bergamasco: nel settore privato un terzo dei dipendenti ha più di 50 anni. ecodibergamo.it

Verona invecchia al lavoro: età media oltre i 41 anni, un terzo degli occupati ha più di 50 anniAnche Verona è coinvolta dal progressivo invecchiamento della forza lavoro italiana: un terzo degli occupati ha più di 50 anni. veronaoggi.it

Il Milan teasera il rinnovo di Maignan sui social: "Forza, disciplina, lavoro, pazienza, umiltà" x.com

"Imprese infiltrate dalla 'ndrangheta sottoposte ad amministrazione giudiziaria, vengono condotte a sicura rovina, invece di essere risanate e rimesse sul mercato, preservando così la loro forza lavoro', le parole di Dominijanni - facebook.com facebook