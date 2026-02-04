Le azioni di Nintendo crollano nonostante le vendite stellari di Nintendo Switch 2

Le azioni di Nintendo crollano, nonostante le vendite eccellenti di Nintendo Switch 2. La società ha registrato numeri di vendita record, ma gli investitori sono rimasti delusi e hanno venduto le azioni in modo massiccio. Il risultato è stato un calo importante del titolo in Borsa, creando un paradosso tra performance commerciale e reazione del mercato.

Nintendo si trova al centro di un apparente paradosso finanziario: risultati di vendita eccellenti per Nintendo Switch 2, ma una reazione fortemente negativa dei mercati. Dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, il titolo della società di Kyoto ha registrato un crollo fino all'11% alla borsa di Tokyo, nonostante il nuovo hardware abbia segnato uno dei lanci più rapidi nella storia dell'azienda. Nel dettaglio, Nintendo ha comunicato che Switch 2 ha superato i 17,3 milioni di unità vendute nei primi mesi sul mercato, con oltre 7 milioni distribuite nel solo trimestre natalizio. Numeri superiori alle attese degli analisti, che però non sono bastati a rassicurare gli investitori.

