Camaro Sottomontagna tre mesi di stop per il Parco Urbano | Cacciotto e Gioveni chiedono l’avvio dei lavori

Il 4 settembre 2025 è stata una data considerata storica per Messina e, in particolare, per il villaggio di Camaro San Paolo. Sotto il ponte dell’ex ferrovia, nell’area dove fino a qualche anno fa sorgeva una baraccopoli completamente abbattuta, si è infatti completato il passaggio dei terreni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Bimbo di tre mesi muore dopo essere stato travolto da un trattore - Pierre Andrea Barmaz, è morto poco dopo il ricovero in rianimazione. Scrive rainews.it

Aosta, bambino di tre mesi investito da un trattore, è in gravissime condizioni - Sono ore di angoscia in Valle d'Aosta per le condizioni di un neonato di appena tre mesi, vittima di un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio in un'azienda agricola della collina di ... Riporta fanpage.it

Valle d’Aosta, bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore dello zio - Aosta, 18 settembre 2025 – Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d' Aosta. Segnala quotidiano.net

Bimbo di tre mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino - Un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito ieri a Torino dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all'altezza di lungo Dora Firenze, di fronte al Campus universitario ... Da rainews.it

Passeggino sfugge dalle mani alla nonna: bimbo di tre mesi precipita per tre metri e cade nel fiume, è grave - Momenti di paura martedì 7 settembre a Torino, dove un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all’altezza di lungo Dora Firenze, ... Lo riporta leggo.it