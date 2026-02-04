L’allieva dimenticata di Anakin Skywalker | rivelato il suo destino quattro anni dopo

Quattro anni dopo, si scopre il destino dell’allieva di Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. La ragazza, che molti pensavano fosse sparita dalla scena, ora riemerge nel racconto di una storia dimenticata. La sua figura non era solo quella di una Padawan, ma rappresenta un tassello importante nel cammino dell’ex Jedi. La sua sorte rimane avvolta nel mistero, e l’attesa di conoscere cosa le sia successo si fa sempre più forte.

Ahsoka Tano non era l'unica allieva di Anakin Skywalker. Era la sua prima allieva ufficiale, una distinzione importante; assegnata ad Anakin come Padawan perché il Maestro Yoda sperava che questo avrebbe insegnato al suo maestro l'importanza di lasciar andare. La lezione ebbe piuttosto l'effetto contrario, perché fu Ahsoka a impararla, abbandonando completamente l'Ordine Jedi. Anakin, dal canto suo, rimase sconvolto dall'esperienza, con la sua fiducia nel Consiglio Jedi scossa pochi mesi prima degli eventi di Revenge of the Sith. Ma Ahsoka non fu la prima Jedi che Anakin prese sotto la sua ala.

