Per anni, si è discusso sul ruolo di Anakin Skywalker e sulla reale natura del Prescelto in Star Wars. Questo dibattito si collega anche alle intenzioni di George Lucas riguardo ai sequel, i capitoli successivi alla trilogia originale. Analizzare i piani originali di Lucas permette di comprendere meglio l’evoluzione della saga e le scelte narrative che hanno influenzato il suo sviluppo.

Per anni, il dibattito su come George Lucas avrebbe gestito i capitoli VII, VIII e IX di Star Wars ha infiammato il fandom. Sebbene la Disney abbia intrapreso una strada diversa, i dettagli emersi sui piani originali del creatore rivelano una verità scioccante: la profezia del Prescelto e il ruolo di Anakin Skywalker avrebbero potuto essere messi seriamente in discussione. La Profezia del Prescelto: Un pilastro della Saga. Nella trilogia prequel, Lucas ha stabilito che Anakin Skywalker era il “Prescelto”, colui che avrebbe portato equilibrio nella Forza distruggendo i Sith. Questo arco narrativo si compie (apparentemente) nel finale de Il Ritorno dello Jedi, quando Anakin sacrifica se stesso per abbattere l’Imperatore Palpatine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Wars: Anakin Skywalker non era il Prescelto? I piani di George Lucas per i sequel

Leggi anche: Star Wars peggiora il problema di anakin skywalker nella trilogia dei sequel

Leggi anche: Film di star wars infrangono la regola skywalker di george lucas

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

15 anni fa Star Wars ha confermato il grande colpo di scena della saga; Star Wars: una riscrittura dei prequel che ricollega il Legends; Star Wars: ha veramente chiarito chi è il Prescelto?; 5 trilogie in cui ogni singolo film è un cult.

15 anni fa Star Wars ha confermato il grande colpo di scena della saga - La risposta ad uno dei grandi misteri dell'universo di Star Wars non è arrivata dai film che compongono le tre trilogie ... bestmovie.it