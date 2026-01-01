Star Wars | Anakin Skywalker non era il Prescelto? I piani di George Lucas per i sequel
Per anni, si è discusso sul ruolo di Anakin Skywalker e sulla reale natura del Prescelto in Star Wars. Questo dibattito si collega anche alle intenzioni di George Lucas riguardo ai sequel, i capitoli successivi alla trilogia originale. Analizzare i piani originali di Lucas permette di comprendere meglio l’evoluzione della saga e le scelte narrative che hanno influenzato il suo sviluppo.
Per anni, il dibattito su come George Lucas avrebbe gestito i capitoli VII, VIII e IX di Star Wars ha infiammato il fandom. Sebbene la Disney abbia intrapreso una strada diversa, i dettagli emersi sui piani originali del creatore rivelano una verità scioccante: la profezia del Prescelto e il ruolo di Anakin Skywalker avrebbero potuto essere messi seriamente in discussione. La Profezia del Prescelto: Un pilastro della Saga. Nella trilogia prequel, Lucas ha stabilito che Anakin Skywalker era il “Prescelto”, colui che avrebbe portato equilibrio nella Forza distruggendo i Sith. Questo arco narrativo si compie (apparentemente) nel finale de Il Ritorno dello Jedi, quando Anakin sacrifica se stesso per abbattere l’Imperatore Palpatine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
