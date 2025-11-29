Auto fuori controllo finisce nella scarpata e si schianta nel torrente

La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 14:30 di sabato 29 novembre quando in quel di Predazzo l’auto guidata da un uomo di 58 anni è uscita di strada, precipitando per diversi metri e finendo quindi in un torrente poco distante; lo riporta L’Adige.Il conducente, nonostante il rocambolesco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

