Tremende cadute in Val Gardena | graziato Nicolò Molteni si teme per Fredrik Moeller

Nelle ultime fasi della discesa libera maschile in Val Gardena, due incidenti hanno scosso la competizione. Nicolò Molteni e Fredrik Moeller sono caduti durante il recupero della gara di Beaver Creek, suscitando preoccupazioni per le loro condizioni. La corsa, che avrebbe dovuto proseguire, si è conclusa con momenti di tensione e incertezza, lasciando gli appassionati in attesa di aggiornamenti.

© Oasport.it - Tremende cadute in Val Gardena: graziato Nicolò Molteni, si teme per Fredrik Moeller Si registrano due cadute nelle battute finali della discesa libera maschile della Val Gardena, recupero della gara non disputata a Beaver Creek: a terra col 44 l'azzurro Nicolò Molteni e col 45 il norvegese Fredrik Moeller. L'italiano non accusa problemi, mentre serve l'elicottero per il nordico. La prima caduta è stata quella dell'azzurro Nicolò Molteni, con l'italiano che è atterrato la schiena, ma è stato salvato dalla provvidenziale apertura dell'airbag. L'azzurro, infatti, si è rialzato subito ed ha alzato la mano per tranquillizzare tutti circa le proprie condizioni. Meno bene è andata al norvegese Fredrik Moeller, il quale aveva lo stesso tempo di Odermatt dopo due intermedi: il velocista si è sbilanciato su un salto, atterrando violentemente sulla schiena.

