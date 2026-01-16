L’Eclissi dello Sforzo | Boris Walbaum sul futuro della mente nell’era dell’AI
L’articolo analizza il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel nostro rapporto con la conoscenza. Boris Walbaum riflette sul rischio che l’automatizzazione possa indebolire le capacità cognitive umane, evidenziando l’importanza di mantenere un equilibrio tra innovazione e tutela delle competenze fondamentali. In un contesto di rapidi sviluppi tecnologici, è essenziale valutare le implicazioni di questa evoluzione per il futuro della mente umana.
(Adnkronos) – In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale promette di eliminare ogni "frizione" nel rapporto con la conoscenza, il rischio è quello di una progressiva atrofia delle capacità umane fondamentali. In questa intervista esclusiva con Adnkronos Tech&Games, Boris Walbaum, fondatore di Forward College, analizza come l'educazione debba evolversi per trasformare l'AI da strumento di pigrizia. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
