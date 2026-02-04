La riqualificazione di largo Valsolda | sarà pit stop verde delle ciclabili

La riqualificazione di largo Valsolda continua, con l’obiettivo di trasformarlo in un pit stop verde per le ciclabili. I lavori puntano a restituire uno spazio più decoroso e accessibile alla comunità, migliorando l’aspetto e la funzionalità dell’area nel quartiere Valli-Conca d’Oro. La fine dei lavori è prevista a breve, e già si prospettano cambiamenti concreti per chi passa in zona.

Lavori su pavimentazione, alberi e sicurezza stradale. Ecco come cambierà il triangolo di Conca d’Oro tra palazzoni e parco Uno spazio da restituire alla collettività, più decoroso e fruibile. Proseguono gli interventi a largo Valsolda, nel quadrante del Valli-Conca d’Oro. Un intervento ad opera del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale nell’ambito dei lavori collegati alla nuova ciclabile, frutto di un lavoro congiunto con il Municipio III e con il Dipartimento Ambiente. Il progetto prevede l’ampliamento degli spazi pedonali e la completa sostituzione della vecchia pavimentazione con materiali drenanti.🔗 Leggi su Romatoday.it

