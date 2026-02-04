La remigrazione non è polso fermo ma una fantasia che ignora la storia
Ogni pochi anni, in Italia, torna la polemica sui richiami nostalgici al passato. Questa volta si parla di alcuni studenti che cantano “Faccetta nera” e di altri che chiedono la crocifissione in mensa. La questione si riaccende, anche se si tratta di episodi isolati, e i toni si fanno sempre più accesi. La memoria storica si scontra con le sensibilità di oggi, creando un dibattito che sembra senza fine.
Ogni tre o quattro anni qualcuno si fa beccare mentre canta a squarciagola Faccetta nera e qualcun altro ne chiede la crocifissione in sala mensa. Montanelli ricordava che il primo a censurare la celebre canzonaccia fu, nel 1938, Achille Starace, segretario del Partito nazionale fascista, perché a suo dire invitava alla promiscuità con le abissine dalla pelle scura. Il più scialbo dei gerarchi mostrava così di non aver capito nulla di quell’impero romano che lui e i camerati pretendevano di far rinascere. Più o meno lo stesso equivoco anima la proposta di legge depositata in questi giorni dal comitato “Remigrazione e riconquista”: credere che una compagine statale si rafforzi espellendo gli stranieri invece di trasformarli in cittadini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti discussi: La remigrazione piace alla Lega. Silenzio da Fratelli d’Italia; Remigrazione: che cosa prevede la proposta di legge di iniziativa popolare; La Remigrazione è una vera e propria guerra dei penultimi contro gli ultimi; La remigrazione è fascismo.
Legge popolare sulla remigrazione, ora la responsabilità è politica (VIDEO)Nel corso della diretta serale di Trieste Cafe uno dei passaggi più rilevanti del dibattito sull’insicurezza e sulla remigrazione è stato il chiarimento fornito da Francesco Clun su un punto che, seco ... triestecafe.it
La discussa conferenza sulla remigrazione non si è svolta, alla fineDoveva tenersi nella sala stampa della Camera ma è stata annullata dopo le proteste delle opposizioni, che hanno occupato l'aula ... ilpost.it
Sempre più cittadini vogliono la remigrazione Andrea Ballarati, portavoce del Remigration Summit, spiega che la remigrazione non è più solo uno slogan politico, ma è entrata nel linguaggio della gente comune, come risposta a un disagio diffuso su sicurezza - facebook.com facebook
Bagarre alla Camera: Casapound prova a entrare con la Lega, l’opposizione li blocca #remigrazione x.com
