La remigrazione non è polso fermo ma una fantasia che ignora la storia

Ogni pochi anni, in Italia, torna la polemica sui richiami nostalgici al passato. Questa volta si parla di alcuni studenti che cantano “Faccetta nera” e di altri che chiedono la crocifissione in mensa. La questione si riaccende, anche se si tratta di episodi isolati, e i toni si fanno sempre più accesi. La memoria storica si scontra con le sensibilità di oggi, creando un dibattito che sembra senza fine.

Ogni tre o quattro anni qualcuno si fa beccare mentre canta a squarciagola Faccetta nera e qualcun altro ne chiede la crocifissione in sala mensa. Montanelli ricordava che il primo a censurare la celebre canzonaccia fu, nel 1938, Achille Starace, segretario del Partito nazionale fascista, perché a suo dire invitava alla promiscuità con le abissine dalla pelle scura. Il più scialbo dei gerarchi mostrava così di non aver capito nulla di quell’impero romano che lui e i camerati pretendevano di far rinascere. Più o meno lo stesso equivoco anima la proposta di legge depositata in questi giorni dal comitato “Remigrazione e riconquista”: credere che una compagine statale si rafforzi espellendo gli stranieri invece di trasformarli in cittadini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

