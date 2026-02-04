La racchetta di Jannik Sinner continua a far parlare di sé. Nonostante il nuovo modello sia stato lanciato dalla Head prima degli Australian Open, il tennista azzurro ha deciso di scendere in campo con il suo vecchio attrezzo. Una scelta che sorprende, considerando che ormai da quattro anni utilizza sempre lo stesso modello. La sua costanza ha generato curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che si chiedono se questa scelta possa fare la differenza nei prossimi tornei.

Nonostante il nuovo modello 2026 della racchetta di Jannik Sinner sia stato lanciato e presentato dalla Head prima degli Australian Open, il fuoriclasse azzurro ha giocato il primo slam dell’anno con il vecchio modello, creando un piccolo caso. A chiarirlo è stata la stessa casa austriaca, rispondendo tramite social ai non pochi commenti di tifosi e appassionati, che si chiedevano il perché Sinner a Melbourne non avesse utilizzato la nuova Speed MP, che ovviamente il numero due del mondo ha in dotazione da tempo e che ha provato nel corso della off season a Dubai in allenamento e anche nell’esibizione di Seul contro Carlos Alcaraz, come confermato dalla Head. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La racchetta di Sinner sta diventando un caso: perché da quattro anni usa sempre la stessa

Approfondimenti su Sinner Racchetta

Negli ultimi mesi, diversi calciatori italiani e stranieri hanno scelto di trasferirsi in Turchia, contribuendo a trasformare la Serie A in una sorta di mercato di scambio internazionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sinner Racchetta

Argomenti discussi: Australian Open, Darderi frustrato lancia la racchetta: la reazione di Sinner dice tutto; Perché Sinner continua a usare la sua vecchia racchetta dopo aver testato il nuovo modello Head; Il potere di Sinner: Darderi perde la calma, scaglia la racchetta e riceve un warning; Comunicazione Italiana.

La racchetta di Sinner sta diventando un caso: perché da quattro anni usa sempre la stessaIl nuovo modello è stato lanciato e presentato dalla Head prima degli Australian Open, ma il fuoriclasse azzurro ha giocato il primo slam dell’anno con il vecchio ... msn.com

Sinner, ecco perché continua a usare la vecchia racchetta e non quella nuovaLa Head a metà gennaio, pochi giorni prima dell'inizio del torneo in Australia, aveva lanciato una nuova racchetta, la Speed, ma lui in competizione non l'ha mai usata ... corriere.it

Jannik Sinner avrebbe dovuto utilizzare la nuova racchetta agli Australian Open, ma non lo ha fatto preferendo utilizzare il suo consueto attrezzo. La casa produttrice ha spiegato con un post perché non lo ha fatto: https://fanpa.ge/cMcY2 - facebook.com facebook

#Spalletti e Panatta, il siparietto su Sinner in diretta è strepitoso: "Con la racchetta di legno forse..." x.com