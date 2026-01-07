Da Osimhen a Guendouzi perché la Serie A sta diventando il supermercato del campionato turco

Negli ultimi mesi, diversi calciatori italiani e stranieri hanno scelto di trasferirsi in Turchia, contribuendo a trasformare la Serie A in una sorta di mercato di scambio internazionale. Dopo Osimhen, anche Guendouzi si appresta a lasciare l’Italia per approdare in Turchia. Questa tendenza evidenzia come il campionato turco stia diventando una destinazione gradita per molti giocatori, influenzando il panorama del calcio europeo.

Il bomber fa già le valigie: ecco Osimhen in Serie A, Juve anticipata - Il centravanti nigeriano al centro di un intrigo di mercato che coinvolge importanti club e calciatori italiani Tutti pazzi per Victor Osimhen. ilsussidiario.net

Osimhen, Serie B, Nba e Pogba: le ultimissime - L’Al Hilal ha messo sul tavolo un’offerta da capogiro per Osimhen: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, più un’opzione per un quarto anno, per un totale di 160 milioni in un ... corrieredellosport.it

Guendouzi è del Fenerbarce Frattesi ad un passo dal Galatasaray Lookman piace in Turchia... Noa Lang potrebbe trasferirsi nelle prossime settimane.. Dopo Osimhen, Zaniolo, Icardi, Abraham... CONVIENE COMPRARE I DIRITTI DI QUEL CAMPIONATO! - facebook.com facebook

