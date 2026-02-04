La povertà alimentare avanza | in Lombardia 714mila vivono a stento

La povertà alimentare cresce in Lombardia. Secondo gli ultimi dati, 714mila persone fanno fatica a mettere insieme il pasto quotidiano. Tra loro ci sono molte famiglie con bambini, genitori separati e stranieri. La situazione si fa sempre più difficile, e le associazioni chiedono interventi concreti per aiutare chi si trova in difficoltà.

Milano, 4 febbraio 2026 – Famiglie con minori, genitori separati, persone di cittadinanza non italiana. La fragilità ha molti volti e, ormai, poco ha a che fare con l'avere o non avere un lavoro, perché i redditi in molti casi non sono semplicemente sufficienti a coprire i bisogni primari. I numeri confermano quanto arriva dagli enti che si occupano di rispondere, almeno in parte, alle richieste (servizi sociali dei Comuni, Caritas, Banco Alimentare, Croce Rossa, associazioni di quartiere e reti informali). Secondo il rapporto 2025 di Action Aid sulla povertà alimentare, in Lombardia s i contano 714mila persone in situazione di deprivazione alimentare (l' 8,3% della popolazione).

