La morte della piccola di Cori Broadus, figlia di Snoop Dogg, ha fatto tornare sotto i riflettori la sindrome HELLP. La bambina era nata gravemente prematura, perché la madre aveva sviluppato questa complicanza durante la gravidanza. La notizia ha suscitato attenzione e richiama l’importanza di conoscere meglio questa condizione, spesso poco nota ma potenzialmente grave.

L a morte della bambina di Cori Broadus, figlia del rapper Snoop Dogg, avvenuta a dieci mesi dopo gravi problemi di salute fin dalla nascita, ha riacceso l’attenzione su una complicanza della gravidanza poco conosciuta ma clinicamente rilevante: la sindrome HELLP. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, la bambina era nata gravemente prematura perché la madre aveva sviluppato questa sindrome durante la gravidanza, una condizione che spesso rende necessario anticipare il parto per tutelare la vita della donna. E dopo il parto è stata ricoverata per mesi in terapia intensiva neonatale. Ecco che cos’è la HELLP, quali sono i sintomi e come si interviene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La piccola, era nata gravemente prematura perché la madre aveva sviluppato la sindrome HELLP: ecco che cos'è

La figlia di Snoop Dogg piange la perdita della sua bambina di appena 10 mesi.

