La padovana Madda debutta con il singolo Ma ci sei tu e sceglie di restare fuori dai social

La cantante padovana Madda ha lanciato il suo primo singolo, “Ma ci sei tu”, e ha deciso di non usare i social per promuoverlo. A Camposampiero, il paese tra i colli berici a sud di Padova, si sente già che qualcosa sta cambiando: un nuovo stile che non dipende dai like o dagli algoritmi, ma si fa ascoltare con semplicità e concretezza.

A Camposampiero, paese incastonato tra i colli berici a sud di Padova, è arrivato il primo segnale di un nuovo suono che non chiede l’approvazione di un algoritmo per esistere. Il 4 febbraio 2026, alle ore 10.30, è uscito in streaming su tutte le piattaforme digitali il singolo d’esordio di Madda, la ventenne padovana già premiata nel 2023 con il riconoscimento nazionale Bigazzi nella categoria interpreti. Il brano, intitolato *Ma ci sei tu*, non è solo un debutto musicale: è un atto di resistenza. Una dichiarazione di intenti che si muove in un’epoca in cui la voce di un artista giovane rischia di sparire tra i rumori del . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La padovana Madda debutta con il singolo “Ma ci sei tu” e sceglie di restare fuori dai social Approfondimenti su Padova Madda Ballando con le stelle! “Tu sei fuori!”, per chi è finita davvero. La classifica “Fuori Tema” dei Mexico86 – Il rock napoletano che sceglie di restare vero Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Padova Madda Madda la cantante padovana no social debutta con l’album Ma ci sei tuEsistere in un’epoca che consuma ogni slancio vitale sotto il peso di notifiche e algoritmi significa, spesso, rassegnarsi a un’apatia ... padova24ore.it ARRIVA UN FEBBRAIO COREOCOSMICO CON Venusiadi! Sab21/2 h.20,30 al Teatro delle Maddalene in ANGOLAZIONI3-SCORCI DALLA SCENA PADOVANA #abracalam https://youtu.be/7_LGY-IvNO0 @follower - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.