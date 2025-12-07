Ballando con le stelle! Tu sei fuori! per chi è finita davvero La classifica

La notte di Ballando con le stelle si accende subito, brillante e rumorosa come un finale anticipato, con lo spareggio che apre la puntata e mette tutti davanti all’evidenza: qui nessuno è più al sicuro. In un clima fatto di abbracci, dediche, lacrime trattenute e giudizi affilati, la pista diventa un ring elegante dove Filippo Magnini, Paolo Belli e La Signora Coriandoli si giocano gli ultimi due posti disponibili. L’Auditorium vibra, il pubblico spinge, la giuria osserva con durezza crescente e alla fine il verdetto arriva secco, quasi crudele, con Belli e Magnini che rientrano in corsa e l’uscita della Signora Coriandoli che saluta tra gli applausi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ballando con le stelle! “Tu sei fuori!”, per chi è finita davvero. La classifica

