Le cliniche di lusso ora iniettano il grasso dei cadaveri in faccia | il nuovo filler adiposo purificato
Recentemente, alcune cliniche di alta gamma offrono un nuovo trattamento estetico: il filler adiposo derivato da tessuto umano donato. Questo metodo utilizza grasso purificato e preparato in modo sicuro, applicabile in ambulatorio senza anestesia generale o tempi di recupero prolungati. La novità si inserisce tra le opzioni di medicina estetica più avanzate, offrendo una soluzione naturale per migliorare l’aspetto del viso con procedure minimali.
AlloClae viene descritto come un filler strutturale a base di grasso umano processato, pronto per l’iniezione e utilizzabile in ambulatorio senza anestesia generale né lunghe convalescenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
