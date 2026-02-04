La mia destra non è moderata | Vannacci lascia la Lega e presenta il manifesto di Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato il suo nuovo movimento, Futuro Nazionale. Dopo anni di militanza, il generale ha deciso di seguire una strada tutta sua, senza più legami con il partito di Salvini. In una conferenza, ha detto che la sua destra non è moderata e ha spiegato di voler portare avanti un progetto politico indipendente. La scelta di Vannacci segna un passo importante nel panorama politico, con il generale che ora punta a creare una nuova voce più radicale.

Roberto Vannacci ha chiuso definitivamente con la Lega e ha lanciato il suo progetto politico autonomo: Futuro Nazionale. L’ex generale ha diffuso sui social il manifesto del nuovo movimento, un testo che traccia confini netti e promette una destra più radicale rispetto a quella attuale. “La mia destra non è moderata: nessun pugile vince tirando ganci moderati”, scrive Vannacci nell’incipit. Il messaggio è chiaro: il suo movimento si fonda su identità nazionale, immigrazione (e remigrazione ) e valori tradizionali. Secondo lui, l’Italia attraversa una crisi profonda e ha bisogno di una leadership che non si nasconda dietro mezze misure. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il generale ha pubblicato su Instagram il suo nuovo manifesto di valori, segnando il distacco dalla Lega.

