La Gumina si aggiudica il premio di MVP del mese di gennaio nel girone A di Serie C. L’attaccante dell’Inter U23 ha avuto una serie di prestazioni convincenti che gli sono valso il riconoscimento. La sua crescita in campo si nota e ora punta a confermarsi anche nei prossimi incontri.

Antonino La Gumina, attaccante esperto e cinico sotto porta, è stato ufficialmente eletto MVP del mese di gennaio per il girone A di Serie C. Un riconoscimento che premia la forza di volontà di un calciatore capace di riprendersi la scena dopo un periodo buio, trascinando la formazione U23 della Beneamata a risultati straordinari. Un rientro da urlo dopo l'infortunio. Il percorso di La Gumina in questo inizio di 2026 ha del miracoloso. Dopo aver affrontato due mesi di stop forzato a causa di un brutto infortunio che ne aveva frenato l'inserimento, la punta è tornata a disposizione di Stefano Vecchi, tecnico pragmatico e specialista nella valorizzazione dei giovani, dimostrando subito una condizione atletica invidiabile.

© Internews24.com - La Gumina Inter U23, l’attaccante premiato come MVP del mese di gennaio del girone A di Serie C

I tifosi della Juventus hanno scelto Weston McKennie come il miglior giocatore del mese di gennaio.

La Pro Patria Inter U23 conquista la prima vittoria del 2026 grazie a una doppietta di La Gumina nella 21ª giornata di Serie C.

Argomenti discussi: Lecco-Inter U23 0-2. Reti di Kamate e La Gumina.; Calcio Serie C – Inter U23 vince in trasferta a Lecco: i Nerazzurri si impongono con due reti; Serie C Girone A, l'Inter U23 sbanca il Rigamonti-Ceppi superando due a zero la Calcio Lecco. Decidono Kamatè e La Gumina; Serie C, pagelle Lecco-Inter U23: Kamate ritrovato, La Gumina leader. Stante, che rientro!.

DIRETTA/ Inter U23 Pergolettese (risultato 1-1): Cordaro salva i suoi (Serie C 31 gennaio 2026)Diretta Inter U23 Pergolettese streaming video tv: i nerazzurri arrivano da tre vittorie consecutive, i cremaschi sono appena tornati al successo. ilsussidiario.net

Inter U23-Pergolettese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Inter U23-Pergolettese di sabato 31 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

#SerieC, round 24 Inter U23-Pergolettese: #Inter, in difesa torna Alexiou, che ha scontato il turno di squalifica. Cinquegrano di nuovo largo a destra, David sulla fascia opposta. Chance dal 1' per Berenbruch, davanti conferma per Spinaccè con La Gumina. @f x.com

Internews. bstsso .Spo UNDER 23 SERATA DA SOGNO A LECCO PER L 'INTER U23! BLUCELESTI BATTUTI 0-2, GRAZIE AI GOL DI KAMATÉ E LA GUMINA - facebook.com facebook