Pro Patria Inter U23 doppietta di La Gumina e successo della squadra di Vecchi | prima vittoria del 2026 dei nerazzurri
La Pro Patria Inter U23 conquista la prima vittoria del 2026 grazie a una doppietta di La Gumina nella 21ª giornata di Serie C. La squadra di Vecchi supera la Pro Patria con un risultato che segna un passo importante nel campionato. Un successo che evidenzia l’andamento positivo dei nerazzurri e l’importanza delle prestazioni individuali nel percorso di crescita della squadra.
di Paolo Moramarco Pro Patria Inter U23, basta la doppietta di La Gumina a portare i 3 punti alla squadra di Vecchi nel match della 21a giornata di Serie C. Pro Patria 1-2 Inter U23: l’Inter conquista una preziosa vittoria in trasferta contro la Pro Patria, con un gol per tempo di La Gumina, che firma una doppietta decisiva. La squadra allenata da Stefano Vecchi riesce a prevalere in una partita che sembrava complicarsi, ma che ha visto i nerazzurri sfruttare le occasioni nei momenti giusti. La partita. La sfida inizia con l’Inter subito protagonista. Al 4? minuto, La Gumina sblocca il match con un gran gol al volo su assist di Prestia dagli sviluppi tardivi di un calcio d’angolo: la palla rasoterra si insacca all’angolino, lasciando Rovida immobile. 🔗 Leggi su Internews24.com
