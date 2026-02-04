La presenza di 48 vigili urbani di Roma a Cortina d’Ampezzo ha sollevato diverse polemiche. La loro missione, definita come supporto durante le Olimpiadi invernali, ha acceso i malumori tra i colleghi romani. Secondo alcune fonti, il trasporto e le attività extra non sono stati ben visti, creando tensioni all’interno del corpo. La situazione si fa sempre più complicata mentre le discussioni tra i poliziotti continuano a divampare.

La spedizione di 48 vigili urbani a Cortina d'Ampezzo, per «offrire supporto operativo» durante le Olimpiadi invernali, sembra aver creato più di qualche dissapore nel Corpo della polizia di Roma Capitale. Due sindacati, Uil e Ugl, hanno già scritto al Comando generale chiedendo «chiarimenti» e «un confronto urgente» sui criteri di selezione del personale scelto per la "missione" sulla bianca neve delle Dolomiti prevista dalla convenzione firmata dal sindaco, Roberto Gualtieri, e dal primo cittadino di Cortina, Gianluca Lorenzi, «per far fronte alla complessità organizzativa dell'evento». Montate le catene sulle auto di servizio, i vigili romani stanno partendo a gruppi di 16 fino a fine marzo e, secondo quanto fa sapere il Comando generale, la scelta dei "fortunati" è stata fatta sulla base di criteri «condivisi con le rappresentanze sindacali che hanno partecipato agli incontri, in modo trasparente e sulla base di una necessità che, in base al protocollo previsto dall'amministrazione, prevedeva l'invio di 48 unità, a fronte di circa 800 richieste pervenute». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La guerra dei pizzardoni sulla "settimana bianca" a Cortina

Approfondimenti su Settimana Bianca

L'inverno è arrivato e in molti si chiedono quanto costa davvero sciare quest'anno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Settimana Bianca

La Guerra dei MatrimoniLa Guerra dei Matrimoni, il film diretto da Mark Jean, vede protagonista della storia Libby Boland (Alexa PenaVega), una giovane wedding planner di grande talento, specializzata nel trasformare i ... comingsoon.it

Prima di Milano-Cortina 2026 e della gloria del 1956, Cortina aveva già vinto i Giochi. Si sarebbero tenuti nel 1944, ma la guerra fermò tutto. Impianti pronti, sogni congelati... Storie di un’Olimpiade che non si fece mai https://bit.ly/cortina_1944 #Olympics - facebook.com facebook