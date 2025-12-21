Il 2025 propone gli ultimi sussulti di novità discografiche. Come album abbiamo quello assai intrigante de Le Scimmie e quello punk ma insufficiente di Fiks de La Sad. Più sostanziosa la sezione dedicata ai singoli, dove troviamo un ottimo nuovo brano di Levante, bene anche Kid Yugi e, manco a dirlo, anche i Sick Tamburo. Nota di merito per i Si! Boom! Voilà!, I Patagarri, Mazzariello e Alberto Bianco, tutti pezzi di un certo livello. Puro iperpop primi anni 2000 per i Modà con Bianca Atzei, ballad mosciarella per Mr. Rain, una barzelletta i Jalisse. Chicca della settimana: la commovente Pubblicità di Loomy. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il rap di Geolier, il rock di Thomas dei Maneskin e le pessime cover di Laura Pausini – Le recensioni delle uscite della settimana

Leggi anche: Milano Fashion Week, i meme che ci hanno fatto più ridere durante la settimana della moda

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La psicoterapia come porta su una nuova musica: quando la maturità artistica passa dal lettino dell’analista.

Bravi Levante e Kid Yugi, meno i Modà con Bianca Atzei, la storia dei Jalisse a Sanremo non fa più ridere – Le recensioni delle uscite della settimana - , da I Patagarri, da Mazzariello e da Alberto Bianco. open.online

Kid Yugi accende il Parco Gondar: rap, emozioni e un messaggio d’amore per il Sud - È stata una notte memorabile quella appena trascorsa al Parco Gondar, dove Kid Yugi ha infiammato il pubblico con uno show carico di energia, emozioni e significati profondi. lagazzettadelmezzogiorno.it

Kid Yugi, ecco chi è il cantante dei ‘ragazzi che non hanno futuro’: “Il più grande nemico del genere musicale? Il rapper che tradisce il rap” - Francesco Stasi, in arte Kid Yugi, è uno dei rapper emergenti più in voga tra i giovani (e non solo). ilfattoquotidiano.it

- Leo Gassmann “Naturale” - Levante “Sei tu” - Luchè “Labirinto” - Malika Ayane “Animali notturni” - Mara Sattei “Le cose che non sai di me” - Maria Antonietta y Colombre “La felicità e basta” - Michele Bravi “Prima o poi” - Nayt “Prima che” - Patty Pravo “Opera” x.com

Ma quanto è bello il Natale nel comune di Borzonasca bravi tutti!!! - facebook.com facebook