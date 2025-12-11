Gratta & Vinci nel Padovano vinti 50mila euro con il Mega Miliardario New

Nell'ultima settimana, nel Padovano, è stato vinto un importo di 50.000 euro giocando al Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. L’episodio si è verificato a Monselice, presso la Tabaccheria Riv, confermando l’appeal di questa lotteria istantanea nella regione Veneto.

Veneto vincente con il Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Monselice è stato centrato un colpo da 50mila euro alla Tabaccheria Riv. 21 in via Carrubbio, 72.I giochi sono in una fase di sostanziale stabilità in Veneto: i dati 2024 elaborati da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

