Stai zitta cicciona l’insulto sessista di Trump a una giornalista che gli chiede degli Epstein files Bloomberg dovrebbe licenziarla – Il video
«Quiet, quiet piggy». Ovvero «Zitta, stai zitta maialina». È l’insulto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto alla giornalista di Bloomberg Catherine Lucey, che gli ha fatto una domanda sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per favoreggiamento di prostituzione e traffico sessuale di minori e morto suicida in cella nel 2019. Nei giorni scorsi, è emerso che Trump ha ospitato Epstein nella sua mega villa di Mar-a-Lago, in Florida, il Giorno del Ringraziamento del 2017. Secondo quanto ricostruito, l’insulto alla giornalista è avvenuto qualche giorno fa sull’Air Force One dopo che la reporter ha chiesto a Trump come mai non volesse pubblicare i documenti su Epstein. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Trump insulta una giornalista che sta per fargli una domanda su Epstein: "Stai zitta, porcellina" Vai su X
Quale sarà la prima parola di Nicolò? - Bau! -Luna stai zitta! -Caraaaaa! - facebook.com Vai su Facebook