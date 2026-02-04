La cover del telefono è diventata molto più di un semplice accessorio funzionale. Oggi, per i giovani, sceglierla vuol dire anche mostrare stile e personalità. La tendenza si è evoluta, lasciando alle spalle le cover invisibili di dieci anni fa, sostituite da modelli colorati, decorati e alla moda. La Gen Z non si accontenta più di proteggere il telefono: la usa come un modo per esprimersi e distinguersi.

Ammettiamolo: dieci anni fa la cover del telefono era una scelta puramente funzionale. Trasparente, nera, in silicone anonimo. Fine della storia. Oggi? È tutta un’altra vibe. La cover è uscita dall’ombra ed è diventata un’estensione del look, un micro–accessorio che vive sempre in primo piano. Sta nelle mani, entra in ogni mirror selfie, compare in ogni video TikTok. Non è gioiello, non è moda pura, ma nemmeno semplice tech. È identità. Il vero switch mentale è arrivato quando Hailey Bieber ha lanciato la cover con lip gloss integrato firmata Rhode. Non era solo una cover: era beauty culture applicata all’iPhone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La cover del telefono è diventato (ormai) un accessorio must have (e la Gen Z insegna)

Matteo Renzi afferma che il Venezuela rappresenta un esempio di come il diritto internazionale sia spesso disatteso, sostituito dalla legge del più forte.

Nelle relazioni della Generazione Z, il reddito assume un ruolo più rilevante rispetto alle idee politiche.

