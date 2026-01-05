Renzi sceglie la sincerità | Il Venezuela ci insegna che il diritto internazionale è ormai una pia illusione
Matteo Renzi afferma che il Venezuela rappresenta un esempio di come il diritto internazionale sia spesso disatteso, sostituito dalla legge del più forte. In un’analisi diretta, evidenzia come le norme globali siano frequentemente ignorate, lasciando spazio a interessi e forze di potere. Questa presa di posizione invita a riflettere sullo stato attuale delle relazioni internazionali e sulla necessità di un impegno rinnovato per preservare i principi fondamentali del diritto globale.
"Parliamoci chiaro, il diritto internazionale in questa stagione è puntualmente disatteso e sostituito con la legge del più forte. E questo è un grande problema", ha tuonato il leader di Italia Viva, esortando l'Italia a prendere una posizione più centrale nelle trattative, evitando di rimanere ai margini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
