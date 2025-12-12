Re Carlo e la buona notizia sul tumore l’annuncio in Tv sulla nuova terapia grazie alla diagnosi precoce – Il video

Re Carlo ha annunciato in TV una speranza concreta nella lotta contro il tumore, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e di un intervento tempestivo. Nel video, il sovrano ha condiviso un messaggio di ottimismo, evidenziando come il rispetto delle indicazioni mediche possa favorire un percorso di cura più efficace e ridurre la durata del trattamento nel prossimo anno.

«Grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e al rispetto delle “prescrizioni del medico”, il mio programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno». Così Re Carlo III si è rivolto ai cittadini inglesi nel tanto atteso discorso previsto per oggi, venerdì 12 dicembre. Il monarca britannico è apparso in televisione per condividere la sua esperienza con il cancro. È la prima volta che Carlo si esprime così apertamente sul suo «percorso di recupero», come lo ha definito il Royal Palace. L’importanza della diagnosi precoce secondo il sovrano. Nel suo intervento, il re britannico ha puntato i riflettori sugli screening preventivi: «la diagnosi precoce è la chiave che può trasformare i percorsi di cura, regalando tempo prezioso ai team medici e, ai loro pazienti, il prezioso dono della speranza. Open.online

Re Carlo in tv: "La mia terapia contro il cancro potrà essere ridotta nel nuovo anno" - Il monarca: 'Questa buona notizia è possibile grazie alla diagnosi precoce, a un intervento efficace e al rispetto delle indicazioni dei medici' ... adnkronos.com

L’annuncio di Re Carlo III: “Le mie cure contro il cancro l’anno prossimo saranno ridotte” - Il discorso del sovrano, trasmesso su Channel 4, è stato registrato due settimane fa per la campagna di raccolta fondi in favore della ricerca e della prevenzione contro i tumori che lui stesso ... ilfattoquotidiano.it

