Kate Middleton viaggio in America | il piano per incontrare Harry e Meghan Markle

Kate Middleton e William stanno già pianificando l’agenda del 2026 e pare che tra i diversi impegni messi a calendario ci sia anche un viaggio negli Stati Uniti che potrebbero fare da soli o al seguito di Re Carlo e Camilla. Ma non è ancora chiaro se troveranno il modo di incontrare Harry e Meghan Markle in forma privata. Kate Middleton e William, il viaggio negli Stati Uniti. In attesa di vederla partecipare agli ultimi grandi eventi dell’anno, dalla cena di Stato col Presidente tedesco al concerto di Natale nell’Abbazia di Westminster e mentre sta pianificando l’ingresso nella nuova scuola di George, Kate Middleton sta programmando i macro impegni del 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

