Lazio testa al Bologna | Sarri valuta la possibilità di schierare una sorpresa Ecco le ultimissime sui biancocelesti

7 dic 2025

Lazio, Sarri lavora per portare a casa i tre punti e rilanciare i biancocelesti: possibile una nuova chance per quanto riguarda la difesa La vigilia di campionato si presenta atipica per i biancocelesti: dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Milan, il tecnico Sarri ha concesso un giorno di riposo, per poi organizzare una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, testa al Bologna: Sarri valuta la possibilità di schierare una sorpresa. Ecco le ultimissime sui biancocelesti

lazio testa bologna sarriLazio, testa al Bologna: le possibili scelte di Sarri per il delicato match di domani. Possibili diverse sorprese - Per Sarri pronta una chance per Tavares La vigilia di campionato si presenta atipica per i biancoce ... Segnala lazionews24.com

lazio testa bologna sarriLazio-Bologna, sfida alla pari tra Sarri e Italiano: il pronostico è una "doppia possibilità" - Promosse ai quarti di Coppa Italia, le due squadre si sfidano all'Olimpico nell'ambito della 14ª giornata di Serie A ... tuttosport.com scrive

lazio testa bologna sarriLazio Bologna, Cataldi è la nota positiva per Sarri. Attenzione ad una possibile sorpresa in difesa. Le ultimissime sui biancocelesti - Lazio Bologna, Sarri finalmente ritrova il centrocampista mentre in difesa Nuno Tavares è in vantaggio su Pellegrini. Lo riporta lazionews24.com

lazio testa bologna sarriProbabili formazioni Lazio-Bologna: dubbi in attacco per Sarri e Italiano - Il Bologna sta vivendo invece un momento da sogno e, al netto della recente sconfitta con la Cremonese, ha tenuto un ritmo quasi perfetto. Secondo tag24.it

lazio testa bologna sarriLazio, testa al campionato: Sarri spera nei recuperi - Dopo il successo in Coppa Italia, il tecnico valuta le condizioni di Cataldi e Rovella in vista delle sfide con Bologna e Parma ... Come scrive laziopress.it

lazio testa bologna sarriLazio - Bologna, i dubbi di Sarri ed Italiano - LE PROBABILI FORMAZIONI - A poche ore dal fischio d'inizio della gara tra Lazio e Bologna i due tecnici Sarri ed Italiano sono alle prese con gli ultimi dubbi ... Scrive noibiancocelesti.com

