Jennifer Brady | Mi hanno trapiantato la cartilagine di un cadavere dicevano | qualcuno deve morire
Jennifer Brady ha raccontato di aver subito un intervento raro e invasivo per riparare il ginocchio. Le hanno trapiantato cartilagine di un cadavere, e lei stessa dice di aver vissuto momenti difficili, con persone che le dicevano:
Jennifer Brady svela il suo calvario: per salvare il ginocchio ha subito un trapianto di cartilagine da cadavere. "Ho dovuto aspettare che qualcuno morisse".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Jennifer Brady
Trapiantato da 40 anni, la storia di Felice: “Ho avuto una seconda vita grazie a chi mi ha donato i reni”
Felice, 60 anni, ha vissuto con un rene donato per oltre 40 anni, grazie a un gesto di generosità che gli ha regalato una seconda vita.
Le Gemelle Kessler già nel 2012 dicevano di voler morire insieme: “Così usciremo di scena”
Ultime notizie su Jennifer Brady
Argomenti discussi: Jennifer Brady riparte da San Diego: prima vittoria dopo il calvario degli infortuni; Pegula batte Anisimova, 1ª semi a Melbourne: Finalmente la volta buona.
Jennifer Brady rivela: Ho dovuto farmi trapiantare la cartilagine del ginocchio da un cadavereAvevo un foro nell’articolazione. Hanno quindi prelevato la cartilagine da un cadavere e me l'hanno inserita, ha spiegato Jennifer Brady ... ubitennis.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.