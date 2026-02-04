Jennifer Aniston elogia i capelli di Jason Bateman in un nuovo spot del suo brand | Invidiati da ogni uomo

Jennifer Aniston ha scelto di parlare pubblicamente dei capelli di Jason Bateman in un nuovo spot del suo brand LolaVie. L’attrice di Friends ha definito i suoi capelli “invidiati da ogni uomo”, mentre i due attori sono i protagonisti del nuovo video pubblicitario della linea di prodotti per la cura dei capelli dell’attrice. La pubblicità sta facendo parlare per la simpatia e la naturalezza con cui i due si mostrano, lasciando intuire che anche Bateman si prende cura del suo look.

Le due star sono stati scelti come protagonisti del nuovo video commerciale di LolaVie, marchio di prodotti per la cura dei capelli dell'attrice di Friends. Jennifer Aniston e Jason Bateman sono protagonisti del nuovo spot commerciale per LolaVie, il brand di prodotti per capelli fondato dalla star di Friends, in cui ha coinvolto l'amico in un divertente siparietto molto apprezzato dai fan. Nel video, Aniston è una parrucchiera improvvisata, dopo che Bateman si presenta dal nulla a casa sua. L'interazione porta l'attrice ad applicare sui capelli del collega uno dei prodotti del suo noto marchio haircare.

