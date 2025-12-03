Gypsy swing nights il live al Miles Jazz Club | un progetto che attraversa confini generi e storie sonore
Il prossimo 5 dicembre, sul palco del Miles Jazz Club, quattro musicisti d’eccellenza si incontrano per un progetto che attraversa confini, generi e storie sonore. Un quartetto nato dall’amicizia, dal ritmo nello sguardo e dalla passione per quelle sonorità senza tempo che fanno vibrare.Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
