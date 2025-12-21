Alfonsina e Caterina di Nicola Sguera conquistano la IV edizione del concorso sull’emigrazione veneta

«Alfonsina e Caterina» di Nicola Sguera si sono aggiudicate la quarta edizione del concorso dedicato all’emigrazione veneta. La narrazione si focalizza sulla storia di Alfonsina, una quindicenne proveniente da un paese povero del Veneto, che negli anni Trenta lascia la famiglia e l’infanzia per intraprendere un viaggio verso Benevento. La vicenda evidenzia le sfide e le trasformazioni legate all’emigrazione di quel periodo.

Alfonsina, quindicenne di un paese povero del Veneto, parte "a servizio" verso Benevento nella seconda metà degli anni Trenta, lasciando la famiglia e l'infanzia. Nella casa borghese che la accoglie diventa la tata di Caterina, una bambina con cui nasce un legame fatto di cure quotidiane, gesti minimi, affetto silenzioso. Tra dialetti, stagioni e distanze sociali, Alfonsina cresce insieme alla bambina, imparando un mestiere e una misura nuova di sé. Quando è costretta a tornare al paese, il rapporto non si spezza: resta come traccia profonda, memoria condivisa che attraversa gli anni, fino alla perdita.

