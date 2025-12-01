Tolto di mezzo il consigliere di Zelensky Andriy Yermak, dimesso prima che fosse arrestato per corruzione, i negoziati sul conflitto ucraino hanno una chance. Ciò non vuol dire che riusciranno, ché i fautori delle guerre infinite non si rassegneranno all’idea che la guerra per procura contro la Russia fino all’ultimo ucraino finisca: troppi gli interessi in gioco, sia economici che geopolitici. Ma, almeno, Stati Uniti e Ucraina hanno potuto iniziare a parlare senza scontrarsi con il niet preventivo e irrevocabile del plenipotenziario di Zelensky, l’uomo che Londra e neocon avevano scelto per guidare l’Ucraina da dietro le quinte. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Difendere Kiev dalle richieste russe… ma senza interpellare la popolazione