Trevisani spiega | L’Inter perde negli scontri diretti per un motivo in particolare Ve lo spiego
Inter News 24 Trevisani spiega la ragione per cui l’Inter fatica nelle sfide importanti, lasciando indietro punti importantissimi per la lotta Scudetto. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani, volto noto del panorama sportivo italiano, ha analizzato uno degli aspetti più delicati della stagione della Inter: la reazione della squadra dopo le sconfitte. Il riferimento riguarda soprattutto l’atteggiamento mostrato dai giocatori nei giorni successivi ai ko, un elemento che incide sulla continuità dei risultati e sulla solidità mentale del gruppo guidato da Cristian Chivu, allenatore rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Trevisani: "Ha vinto il Milan perché non ha un portiere, ha un grande portiere e ha perso l'Inter perché non ha un portiere. Fine della frase". - facebook.com Vai su Facebook