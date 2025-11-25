Trevisani spiega | L’Inter perde negli scontri diretti per un motivo in particolare Ve lo spiego

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Trevisani spiega la ragione per cui l’Inter fatica nelle sfide importanti, lasciando indietro punti importantissimi per la lotta Scudetto. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani, volto noto del panorama sportivo italiano, ha analizzato uno degli aspetti più delicati della stagione della Inter: la reazione della squadra dopo le sconfitte. Il riferimento riguarda soprattutto l’atteggiamento mostrato dai giocatori nei giorni successivi ai ko, un elemento che incide sulla continuità dei risultati e sulla solidità mentale del gruppo guidato da Cristian Chivu, allenatore rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com

trevisani spiega l8217inter perde negli scontri diretti per un motivo in particolare ve lo spiego

© Internews24.com - Trevisani spiega: «L’Inter perde negli scontri diretti per un motivo in particolare. Ve lo spiego»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Trevisani Spiega L8217inter Perde